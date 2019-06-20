هل يجري محمد منير جراحةً بألمانيا؟.. قائد فرقته يُجيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الموزع الموسيقي المصري شريف نور، الذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية للنجم المصري محمد منير، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بمنير، للاستفسار عن حقيقة خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا، وهو ما نفاه منير، في المكالمة.

وأكد الموزع الموسيقي المصري، أن هذا الاتصال جاء على خلفية الأنباء التي نُشرت حول هذا الأمر؛ وهو ما أثار قلق جمهوره ومحبيه، وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، منوهًا أنّ كُل ما نُشر مجرد شائعات.

ولفت قائد الفرقة الموسيقية لمحمد منير، إلى أنه كان متواجدًا في مطعم إسباني يتناول وجبة العشاء، في سهرة بمدينة "بون"، معربًا عن حُزن محمد منير، بتداول هذه الأنباء التي عكّرت مزاجه.

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وكتب "شريف نور"، قائلًا: "مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه؟، مطلعين إشاعة علي محمد منير، إنه في ألمانيا بيعمل عمليه! اتخضيت عليه لإنه ما قاليش، فاتصلت بيه حالًا ولقيته سهران في مطعم إسباني في (بون) ومبسوط جدًا بس البوست ده عكنن عليه، ليه كده بس؟؟".

يُذكر أن النجم محمد منير، يُحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان ‘‘جرش للثقافة والفنون’’، بالأردن، في دورته الـ34، حيث يُقام المهرجان في الفترة من الـ 18 من يوليو المقبل وحتى الـ 28 من الشهر نفسه، في عودة لـ‘‘منير’’، للمشاركة بالمهرجان بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا.