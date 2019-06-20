بعد أزمة الشتائم.. نتائج التحقيق مع أحمد حسام «ميدو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، عن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المكلفة من المجلس بالتحقيق مع النجم أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

المجلس أعلن في بيان له، أن اللجنة أجرت التحقيقات بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، المنسوبة لميدو، وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته.

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المجلس، أضاف أن “ميدو” نفى علاقته بالصفحة وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة “فيس بوك”، والتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، وأن حساباته الموثقة فقط على موقعي “تويتر” و”إنستجرام”، ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع “فيس بوك”، وأكد أن الصفحة لشخص يقيم بدولة خارجية.

كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي وجماهير الرياضة المصرية بصفة عامة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه جارٍ استكمال التحقيقات والتأكد من نسبة الصفحة المذكورة إلى اللاعب السابق من عدمه.

وأهاب المجلس بكل الشخصيات العامة والمواطنين، بسرعة إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حسابات أو صفحات مزيفة منسوبة إليهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون.