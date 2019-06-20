سما المصري تستعرض لياقتها البدنية في الجيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرضت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري لعدد من الانتقادات من قبل جمهورها في الفترة الأخيرة بسبب عدم تناسق جسدها واكتسابها وزنا زائدا.

سما شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من داخل الجيم، حيث كانت تقوم بعدد من التمرينات العنيفة أملا منها في تحقيق حلم الرشاقة.

الراقصة المثيرة للجدل علقت قائلة: «شكرا للكابتن أحمد عاطف ادعولي ويارب اللوك الجديد يعجبكم».

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سما غيرت من لون شعرها الأسود المتعارف عليه للون البني الفاتح، وحصدت عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها عبر حسابها الخاص.

سما المصري أثارت حالة من الجدل قبل شهر رمضان بعدما نشرت فيديوهات لها تقدم من خلالها أدعية دينية وقالت إنه سيتم عرضها في الشهر الكريم.

الفنانة المثيرة للجدل نفت ما قالته بعد ذلك، وقالت إنها تعرف أن الفن له ناسه وأن الدين أيضا له ناسه، ولن تدخل نفسها في أمر ليست على قدره.

سما المصري واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل عملت في بدايتها مذيعة في قتاة المحور، ثم قدمت عدد من الكليبات الجريئة والتي سلطت الأضواء عليها.