عمر كرم يشوّق الجمهور لأغنيته الجديدة

Jun 20, 2019 شوّق الفنان اللبناني عمر كرم الجمهور حول أغنيته الجديدة من انتاج شركة لايف ستايلز ستديوز. وخصّ “كرم” محبيه على “ستوري” بمجموعة من الصور تجمعه مع المخرجة هيفاء الفقيه من عمليّة المونتاج، وعلّق “قريباً”. وكان عمر كرم قد صوّر أغنيته الجديدة على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت ادارة المخرجة اللبنانية هيفاء الفقيه، انتاج لايف ستايلز ستديوز الشركة الرائدة في عالم الاعمال المصوّرة في لبنان والعالم العربي.







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