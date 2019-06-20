حقيقة خضوع محمد منير لعملية جراحية في ألمانيا

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 11:53 صباحاً - انتشرت مؤخرا بعض الأنباء على مواقع التواصل الإجتماعي حول خضوع الفنان المصري محمد منير لعملية جراحية في ألمانيا مما أثار قلق جمهوره ورغبتهم في التأكد من حقيقة تلك الأنباء .

ليخرج الموزع الموسيقي ” شريف نور ” والذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية لمحمد منير ليكشف حقيقة هذه الأنباء قائلا أن كل هذه الأنباء ما هي إلا مجرد شائعات وإنه أجرى اتصالا هاتفيا مع محمد منير للاطمئنان على صحته ووجده حاليا في إسبانيا .

حيث نشر شريف عبر صفحته على موقع التوصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” مش عارف الناس الفاضية اللي بتطلع إشاعات ليه ؟ مطلعين إشاعة على محمد منير إنه في ألمانيا بيعمل عملية ! اتخضيت عليه لإنه ما قاليش فاتصلت بيه حالا ولقيته سهران في مطعم إسباني في ” بون ” ومبسوط حدا بس البوست ده عكنن عليه .. ليه كده بس ؟ ” .

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وأعرب شريف نور عن حزن محمد منير لسماعه مثل هذه الشائعة عنه والتي أثارت قلق جمهوره ومحبيه .

ويذكر ان الفنان محمد منير يستعد لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في الأردن في الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل .