هل خضعت درة لعملية تجميل بوجهها؟.. الفنانة تجيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور لها خلال احتفالية اختيارها الوجه الإعلاني لإحدى ماركات العدسات الملونة.

الفنانة التونسية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بملامح مختلفة قليلا، وهو ما جعل جمهورها يتشككون في خضوعها لعملية تجميل بأنفها.

أحد المتابعين سأل درة عن هذا الأمر، حيث كتب: “ليش ساويتي تجميل بأنفك كنت أحلى”، لكن الفنانة نفت خضوعها لأي عملية تجميل.

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الفنانة التونسية قالت: “والله يا ريت هههه بس بخاف أعمل أنفي أو وشي أصلا.. وتقريبًا أنا الوحيدة اللي أنفي زي ما هو، اللينسز بس للتغيير ومش دايما خالص”.

يذكر أن الفنانة التونسية درة قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين أولهما “الحرملك” مع سلاف معمار وأحمد فهمي وسامر المصري وجمال سليمان وباسم ياخور ومن إخراج تامر إسحاق وعمرو علي.

أما المسلسل الثاني هو “المايسترو”، ويشارك في بطولته فتحي الهداوي، أحمد الحفيان، وجيهة الجندوبي، محمد صادق الطرابلسي، محمد سعيد التونسي، وهو من إخراج الأسعد الوسلاتي.