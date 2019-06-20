- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور لها خلال احتفالية اختيارها الوجه الإعلاني لإحدى ماركات العدسات الملونة.
الفنانة التونسية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بملامح مختلفة قليلا، وهو ما جعل جمهورها يتشككون في خضوعها لعملية تجميل بأنفها.
أحد المتابعين سأل درة عن هذا الأمر، حيث كتب: “ليش ساويتي تجميل بأنفك كنت أحلى”، لكن الفنانة نفت خضوعها لأي عملية تجميل.
الفنانة التونسية قالت: “والله يا ريت هههه بس بخاف أعمل أنفي أو وشي أصلا.. وتقريبًا أنا الوحيدة اللي أنفي زي ما هو، اللينسز بس للتغيير ومش دايما خالص”.
يذكر أن الفنانة التونسية درة قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين أولهما “الحرملك” مع سلاف معمار وأحمد فهمي وسامر المصري وجمال سليمان وباسم ياخور ومن إخراج تامر إسحاق وعمرو علي.
أما المسلسل الثاني هو “المايسترو”، ويشارك في بطولته فتحي الهداوي، أحمد الحفيان، وجيهة الجندوبي، محمد صادق الطرابلسي، محمد سعيد التونسي، وهو من إخراج الأسعد الوسلاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر هل خضعت درة لعملية تجميل بوجهها؟.. الفنانة تجيب.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.