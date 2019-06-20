فهرية أفجان بين الغابات في أول نزهة مع مولودها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت الفنانة التركية فهرية أفجان في نزهة مع مولودها الأول «كاران»، واختارت أن تكون جولة بين أحضان الطبيعة.

فهرية شاركت الفانز بصور من أجواء نزهتها، ظهرت فيها تجر عربة طفلها، في الوقت الذي غطته تماماً حتى لا يظهر أي من ملامحه، وكان لافتاً طلّتها البسيطة، حيث الـ«لوك» الكاجول، والتخلي عن الماكياج.

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يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017 بعد قصة حب جمعتهما خلال كواليس مسلسل «طائر النمنمة»، وقد انجبت مولودهما الأول في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، أبريل الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر أي صور تكشف ملامح مولودهما حتى الآن.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، كما كان فيلم «الحب الأبدي» الذي يجمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك قبل زواجها.