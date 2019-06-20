يارا تحلّق بصوتها العذب في حفل كامل العدد في السعوديّة

أحيت النجمة اللبنانية يارا حفلاً فنياً ضمن فعاليات حفلات موسم جدة وذلك ليلة أمس الاربعاء بحضور حشد جماهيري كبير جداً.

الحفل الذي تكلل بالنجاح الكبير، يعتبر الأول ليارا في المملكة وقد نُفذت جميع بطاقاته بعد ساعات قليلة من طرحها في الأسواق.

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افتتحت يارا السهرة بأغنية “صدفة”، حيث رافقها الجمهور بالغناء مع صوتها العذب المليء بالإحساس المرهف والذي لامس قلوب محبيها وعشاق صوتها، ثم قدّمت باقة كبيرة من أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة وتفاعل الحضور معها بشكل كبير.

يارا بدت في غاية الأناقة والجمال والرقيّ على المسرح حيث اختارت لهذه المناسبة ثوباً اسود اللون طويل. وشكرت من القلب كل الجمهور السعودي الذي وصفته بـ “احلى جمهور”. وتابعت مشيرة أن الحفلة كانت من أجمل السهرات في حياتها وتمنت أن لا تنتهي. وختمت شاكرة الجمهور على حضورهم وقالت “اسعدتموني الله يسعدكم دائما يا رب”.

نذكر ان يارا اطلقت منذ أيام أغنيتها الجديدة المصوّرة على طريقة الفيديو كليب “شو بدّو” كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.

الكليب صورته يارا مع المخرج ريشا سركيس، حيث ظهرت وهي تقود سيارة أجرة في شوارع بيروت، وتحاول بعفويتها الترحيب بالزبائن الذين تفاجأوا بوجودها خلف المقود لتوصيلهم الى وجهتهم.