باميلا الكيك تشارك متابعيها على "انستغرام" بمقطع فيديو خلال تجولها في الشارع

بيروت - لايف ستايل
بطريقتها العفوية وحركاتها اللطيفة، شاركت الفنانة باميلا الكيك متابعيها على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو طريف خلال تجولها بالشارع ومشيها كالطفلة.
ومشت الكيك بملابس شبابية وبتيشرت كاشف للبطن، مع حذاء رياضي ضخم وراحت تمشي وترقص في وسط الطريق بشعرها الاشقر المرفوع ومن دون مكياج وبدت في غاية الجمال.
واستبقت الفنانة اللبنانية الانتقادات والتعليقات القاسية التي قد تصلها من بعض متابعيها، وعلقت على المقطع بطريقة ذكية وقالت: "أحلا شي تكبر وتضلّ صغير.. اللي مش فهمان اللّعبة صح لح ينتقدك! واللّي متصالح مع حالو لح يكون رواق".
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المليء بالحياة والنشاط، ولم يخل الامر من بعض التعليقات التي توقعتها الكيك مسبقاً والتي انتقدت ملابسها وحركاتها في الشارع.
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