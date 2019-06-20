محمد عساف يُغني عبد الحليم في بعلبك

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متابعة بتجـــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفل سينمائي موسيقي في أمسية مع عبد الحليم ضمن فعاليات “مهرجانات بعلبك الدولية” لهذا العام.
ومن المقرر أن يقدّم عساف على المسرح التاريخي العريق باقة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بمشاركة أوركسترا مألفة من عدد كبير من الموسيقيين بقيادة هشام جبر.
ومن المعروف عن محمد عساف روعة أدائه لأغاني العندليب الأسمر وذلك منذ إنطلاقته الفنية في برنامج “أراب آيدول” منذ سنوات.
ويأتي هذا الحفل ضمن أجندة محمد عساف المزدحمة بالحفلات والمهرجانات خلال صيف 2019.
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