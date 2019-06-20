ميسي ورفاقه يستفسرون عن تقارير عودة نيمار

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ديمة محمدالأربعاء 2019/6/19 03:04 مساء بتوقيت أبوظبي
نيمار وميسي وسواريز
قالت تقارير صحفية إسبانية إن لاعبي فريق برشلونة قد استفسروا من البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن التقارير التي تتحدث عن عودته إلى كامب نو.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير لها، أن لاعبي البارسا قد راسلوا نيمار عبر جروب "واتساب" يخص نيمار ولونيل ميسي ولويس سواريز عن التقارير التي تتحدث عن عودته إلى كامب نو.
وأكد التقرير أن ميسي وسواريز ونجوم البلاوجرانا يؤيدون بشدة عودة النجم البرازيلي إلى كامب نو.
علماً بأن الموقف يبدو مغايراً في حالة الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ربطته أيضاً تقارير بالبارسا حيث يرفض اللاعبون عودة اللاعب الذي رفض الانتقال إلى الفريق الموسم الماضي بحسب ما تنقل الصحافة الإسبانية.
ومثل ميسي ونيمار وسواريز ثلاثيا فتاكا خلال فترة لعب نيمار في البارسا؛ حيث بلغت ذروة هذا التوهج في موسم 2014-2015 الذي شهد تتويج الكتالان بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
يذكر أن نيمار كان قد انضم لباريس في صيف 2017 بعدما دفعت إدارة فريق العاصمة مبلغ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى إدارة كامب نو.
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