خاص الفن – ثاني حالة طلاق هذا العام.. مرح جبر وعثمان جحى انفصلا

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثلة ​مرح جبر​ والسيناريست ​عثمان جحى​ انفصلا عن بعضهما بشكل رسمي بعد 11 عاماً من الحياة الزوجية، لم تتكلل بإنجاب أطفالاً.

وتعد هذه حالة الانفصال الثانية في الدراما السورية هذا العام، إذ سبق للممثلة نادين تحسين بيك والموسيقي وسيم الإمام قد أن انفصلا مطلع العام.

جحى من الكتّاب المعروفين، ومن أعماله "باب الحارة" بجزئيه السادس والسابع، و"دامسكو" و"هارون الرشيد" و"بلا غمد".

أما جبر التي تنتمي إلى عائلة فنية عريقة، ففي مسيرتها أكثر من مئة عمل درامي، وقد أطلت خلال رمضان الماضي في ستة أعمال هي "باب الحارة 10" و"غفوة القلوب" و"أثر الفراشة" و"عندما تشيخ الذئاب" و"عن الهوى والجوى" و"هوا أصفر".