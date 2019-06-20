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ميرنا وليد - بيروت - حضرت عارضة الأزياء ميريام كلينك أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية اليوم بالدعوى المقامة ضدها من قبل رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر بوكالة المحامي أشرف الموسوي، بجرم قدح وذم وتشهير واختلاق وقائع وجرائم غير صحيحة ومفبركة.
وبعد التحقيق معها، تُركت كلينك بسند إقامة، كما تعهدت بعدم التعرض للإعلامية هلا المر، وتمت إحالة الملف الى القضاء المختص بإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان كارمن غالب.
يذكر ان دعوى المر جاءت على اثر ما صدر عن كلينك بحق رئيسة تحرير "الفن"، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرض حلقة برنامج "ما بدها هلقد" والتي حل فيها ضيفاً الاعلامي الدكتور جمال فياض.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- ميريام كلينك تمثل أمام "جرائم المعلوماتية" بدعوى هلا المر وهذا ما تعهدت به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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