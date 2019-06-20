ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مذيعة مصرية تعمل في قناة "إكسترا نيوز" ضجة عالمية عندما وقعت بخطأ كبير اثناء قراءتها النشرة الإخبارية التي تقدمها خبر إعلان وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، حيث قرأت نهى درويش الخبر، وختمته بعبارة "ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ" ولم تنتبه الى ان هذه العبارة ليست بسياق النشرة، بل ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻨﻪ.
الحادثة تبرز وبشكل كبير قلة خبرة المذيعة التي لم تعتذر حتى عن الخطأ الذي أقدمت عليه، وبالتالي انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبح هذا الخطأ محط إنتقاد واسع.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ فادح وغير مبرر ترتكبه مذيعة على الهواءحسن الشافعي إتُهم بإنتمائه الى "الإخوان المسلمين".. وإعترف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.