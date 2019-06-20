خطأ فادح وغير مبرر ترتكبه مذيعة على الهواءحسن الشافعي إتُهم بإنتمائه الى "الإخوان المسلمين".. وإعترف...

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مذيعة مصرية تعمل في قناة "إكسترا نيوز" ضجة عالمية عندما وقعت بخطأ كبير اثناء قراءتها النشرة الإخبارية التي تقدمها خبر إعلان وفاة الرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​، حيث قرأت ​نهى درويش​ الخبر، وختمته بعبارة "ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﻎ" ولم تنتبه الى ان هذه العبارة ليست بسياق النشرة، بل ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻨﻪ.

الحادثة تبرز وبشكل كبير قلة خبرة المذيعة التي لم تعتذر حتى عن الخطأ الذي أقدمت عليه، وبالتالي انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وأصبح هذا الخطأ محط إنتقاد واسع.

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