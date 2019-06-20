كايت ميدلتون تعاونت مع إيلي صعب.. هل نجحت إطلالتها؟

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ميرنا وليد - بيروت - نجاح جديد استطاع ان يحققه المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب على مستوى عالمي دولي.
فاستطاعت أزياء صعب أن تخطف أنظار دوقة كامبريدج "كايت ميدلتون" التي اختارت من تصاميمه فستاناً من الدانتيل الناعم باللون الأزرق بقصة الماكسي "طوله عند الكاحل" وباكمامه الطويلة الواسعة قليلا.
هذا اللون يليق بميدلتون خصوصاً وأنها تمتلك بشرة بيضاء، إلى جانب تزيين منطقة الرقبة ببابيون بشريط الستان، والشريط نفسه استطاع صعب أن يحدد خلاله خصر دوقة كامبريدج.
الإطلالة راقية وفخمة للغاية وتحمل طابعاً ملكيا، خصوصاً من ناحية ارتدائها قبعة أنيقة من لون الفستان نفسه مع ورود ضخمة.
يلفتني أن أشير إلى انه كلما أعطينا القماشة مجالا بالتصميم في منطقة الصدر وما فوق كـ "البابيون" على منطقة العنق او القبة العالية، هذا يساهم بإظهار الشخصية بشكل أطول لانه يعطي مدى مميز.
اختيار الإكسسورات موفق وبسيط كما حال الحذاء الفضي، إلا أنني كنت أفضل لو أن ميدلتون اختارت حقيبة يد أخرى افضل من تلك التي حملتها.
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