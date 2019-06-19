زوجته شقيقة فنانة شهيرة.. وهذا رأيه في تقليد"مكي" له.. علاقة حسن شحاته بالفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

وُلد حسن شحاتة في 19 يونيو 1947،لعب لنادي الزمالك، ونادي كاظمة والعربي في الكويت، وحاز على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1970، ويعد واحدًا من أنجح مدربي منتخب مصر على مر العصور، استطاع أن يقود منتخب مصر للفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات متتالية، بداية من عام 2006 وحتى عام 2010.

وفي هذا التقرير نرصد لكم علاقة حسن الشحاتة بالفن:

حسن شحاته ممثلًا

ظهر الكابتن حسن شحاته في عدة أعمال فنية، بدايتها عام 1980 في مسلسل "بطل الدوري" للفنان سمير غانم، من تأليف شعبان حسين وإخراج نبيل عبدالعظيم، والفيلم يدور حول شريف "سمير غانم" لاعب كرة القدم والذي يحصل فريقه على بطولة الدوري وتضطره الظروف للعيش في أسرة محمد رضا والتغلب على مشاكلهم وحلها.

وكان عام 2009 عام الظهور المكثف للكابتن حسن شحاتة، حيث ظهر في فيلم "العالمي" للفنان يوسف الشريف بشخصيته الحقيقية كمدرب للمنتخب، وظهر بصوته في كارتون " سوبر هنيدي" الجزء الثاني في حلقة خطف "محمد أبو تريكة" والذي يحاول "سوبر هنيدي" تحريره من خاطفيه قبل مباراة المنتخب، كما ظهر في فيلم "واحد صفر" الذي تقوم فكرته على مواقف من المجتمع المصري مرتبطة بالمنتخب وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2008.

- مشروع لم يكتمل

رُشح الكابتن حسن شحاتة لبطولة فيلم "رحلة النسيان" أمام نجلاء فتحي، في عام 1978، لكن لظروف إنتاجية وقتها، قام بالدور الكابتن طاهر الشيخ.

رايه في تقليد أحمد مكي له

في عام 2006 وأثناء كأس الأمم الأفريقية حدث خلاف بين حسن شحاتة وأحمد حسام ميدو، حيث يقوم شحاتة بإشراك عمرو زكي بدلا من ميدو، فينفعل عليه ميدو متسائلا "ليه"، هذا المشهد التقطه مكي وقلد حسن شحاتة فيه بينما قلد محمد سلام شخصية "ميدو".

انفجر كابتن حسن شحاته، مدرب منتخب مصر لكرة القدم سابقا، بالضحك عقب مشاهدته تقليد الممثل أحمد مكي له في مشهد من فيلم "طير إنت"، مع دنيا سمير غانم، وقال لبرنامج "فحص شامل" أنه أعجب بالمشهد ولم يغضب مطلقًا.

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كما قال في برنامج"معكم" منى الشاذلى بأن المشهد ظريف، وأظهر شخصية القائد بشكل عام.

حسن شحاتة

متزوج من شقيقة فنانة شهيرة

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، في مداخلة هاتفية على الهواء : "الفنانة عايدة رياض خالتي وبحبها جدًا، وهي اللي مربياني، وليها دور كبير في تربيتي، وعيلة والدتي بالنسبة ليا غاليين عليا".

يذكر أن حسن شحاته متزوج من هدى رياض شقيقة الفنانة عايدة رياض.

حسن شحاتة