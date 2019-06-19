نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 32 دقيقة مضت التعليقات على تتقن فن الوصول المتأخر.. ريهانا بإطلالة وردية تخطف قلوب الغاضبين مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أتقنت المغنية العالمية “ريهانا” فن الوصول المتأخر، حيث خطفت قلوب جمهورها الغاضب بإطلالة وردية رائعة بحفل انطلاق مجموعتها “فينتي-Fenty” في ويب ستور، سوهو بولاية نيويورك مساء أمس.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن “ريهانا” استطاعت السيطرة على غضب جمهورها الذي تأخرت عنه لمدة 3 ساعات، بعدما اختارت ثوبًا ورديا من الساتان الناعم، مع الضفائر الإفريقية الطويلة (الراستا).

أكملت “ريهانا” إطلالتها بأقراط فيروزية، وأحمر شفاه باللون الوردي الصارخ، بأول ظهور لها في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الإعلان عن إقامتها في العاصمة البريطانية لندن.

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تأتي الاحتفالية، ضمن مسيرة “ريهانا” في الترويج لماركتها العالمية المتخصصة في عالم مستحضرات التجميل والملابس النسائية حول العالم، التي أطلقتها العام الماضي وحققت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في الأسبوع الأول، هذا بالإضافة إلى أنها تستعد لتحضير ألبومها الجديد.

تصنف ريهانا وبلدها الأصلي بربادوس، كأغنى مطربة في العالم بثروة قدرها 600 مليون دولار لتتغلب على نظيرتها “مادونا” التي أصبحت بالمركز الثاني بثروة قدرها 570 مليون دولار، لتأتي المطربة الفرنسية “سيلين ديون” بالمركز الثالث بثروة قدرها 450 مليون دولار، وبثروتها التي تبلغ 400 مليون دولار تأتي “بيونسيه” بالمركز الرابع.