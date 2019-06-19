“الهروب الكبير لـ مارلين مونرو”.. سرقة أشهر تمثال لأيقونة الإغراء بمنشار!

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متابعة بتجــــــــــرد: اختفى أشهر تمثال للنجمة الأمريكية، وأيقونة الإغراء والجمال، “مارلين مونرو”، والذي تربع على قاعدة أعلى عمل فني معروض على الملأ في هوليوود بلوس أنجلوس، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، التمثال هو جزء من نصب شهير يُطلق عليه “سيدات هوليوود”، يوجد على ممشى المشاهير، يرمز إلى سيدات من أعراق مختلفة كان لهن تأثيرا كبيرا في صناعة سينما هوليوود، وشُيد عام 1993، على يد المهندسة المعمارية والمخرجة السينمائية “كاثرين هاردويك”.
قاعدة النصب عبارة عن منحوتات لأيقونات هوليوود “دوروثي داندريدج” و”آنا ماي وونج” و”دولوريس ديل ريو” و”ماي ويست”، يحملن على رؤوسهن كلمة “هوليوود” وتقف على أعلاه “مارلين مونرو”.
ووصفت الشرطة الأمريكية الواقعة بـ”الهروب الكبير لمارلين مونرو”، ويصور التمثال النجمة الأسطورية في وضعية الإغراء الشهيرة من فيلم “سنة الحكة السابعة The Seven Year Itch”، بتنورتها المتطايرة.
وقالت السلطات، إن شهود عيان رأوا رجلا يتسلق النصب المُشيد على شكل برج إيفيل واستخدم منشارا لإزالة التمثال، وعثر المحققون على بعض البصمات في مكان الحادث إلا أنه لم يتم القبض على الجاني بعد.
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