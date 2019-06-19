كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 05:52 مساءً - نشرت شركة روتانا برومو أغنية جديدة للمطربة المصرية راندا حافظ بعنوان : ” نور الشمس “
وظهر في البرومو صورة لمحمد صلاح على قلادة تمسكها راندا بيدها في فيديو تشويقي قبل عرض الكليب .. ومن المتوقع طرح الأغنية على الفضائيات والإذاعات الأسبوع المقبل .
وأغنية نور الشمس من كلمات ” أمير طعيمة ” وألحان وتوزيع ” خالد عز ” .
وتعاونت راندا حافظ في ألبومها الجديد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم : أحمد الجندي وإيهاب عبد الواحد ونور عبد الله وأمير طعيمة ومدين و أحمد صلاح حسني وخالد عز ونادر حمدي وأحمد إبراهيم .
كانت هذه تفاصيل خبر راندا حافظ تستعين ب ” محمد صلاح ” في كليبها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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