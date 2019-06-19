ياسمين صبري تستعرض ليونة جسدها في الجيم.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صور جديدة لها من داخل الجيم.
ياسمين استعرضت لياقتها من خلال عدد من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»،، والتي كشفت عن ليونة جسدها وتألقها.
الفنانة الشابة ظهرت في واحدة من الصور وهي ترفع قدميها لأعلى، بينما تلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات من قبل جمهورها الذي تغزل في لياقتها وعبر عن إعجابه بها.
ياسمين صبري حققت نجاحا كبيرا هذا الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «حكايتي»، والذي قامت ببطولته لأول مرة، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.
الفنانة تعرضت للانتقادات أيضا من قبل الناقد طارق الشناوي بسبب خضوعها لعمليات التجميل والتي أثرت على جمالها، وقال الشناوي إن ياسمين شوهت جمالها الطبيعي.
المسلسل تألف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ونهال عنبر، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبدالناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبدالحكيم.
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