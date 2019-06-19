ابنة كارين رزق الله تفاجئ المتابعين بصورة غير متوقعة، معقول؟

بعدما برزت في عدة ادوار صغيرة آخرها مسلسل “ومشيت” حيث لفتت الانظار الى جانب والدتها الممثلة والكاتبة كارين رزق الله.

استطاعت ناديا شربل ابنة الفنانَين كارين رزق الله وفادي شربل، ان تسرق الأضواء بصورة نشرتها على حسابها على انستغرام، حيث ظهرت فيها وقد ارتدت ثوباً احمر اللون طويل ومثير، كشف جمالها ونضوجها وذلك بعدما تعرّف عليها المشاهد بصورة الفتاة الصغيرة التي تلعب ادواراً بسيطة الى جانب والدتها كارين.

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الصورة حصدت اعجاب الكثيرين الذين أثنوا على جمال ناديا، كما حصدت تعليقاً من كارين رزق الله التي كتبت “جميلتي الصغيرة تبدين رائعة.. احبك.. الرب يحميكِ”.

نذكر ان ناديا شربل كانت قد شاركت في رمضان 2018 في بطولة مسلسل “ومشيت” كتابة كارين رزق الله وإخراج شارل شلالا حيث لعبت دور ابنة كارين في العمل ايضاً.

ويبدو ان ناديا تتحضر لخوض تجربة تمثيليّة جديدة بعد ان كشفت كارين أنها طوت صفحة “انت مين” لتبدأ صفحة جديدة بمسلسل “راحوا” وقامت بعمل Mention لناديا شربل والكاتبة كلوديا مارشيليان وشركة نديم مهنا للانتاج.