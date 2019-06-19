منال موسى تعود للساحة الفنية عبر "كلثوميات" في جدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحيي الفنانة الفلسطينية، منال موسى، نجمة "أراب آيدول"، حفلها الفني الأول لها في السعودية، وتحديدًا في الـ 28 من الشهر الجاري، بفندق الإنتركونتيننتال في جدة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للثقافة.

وستحيي منال ليلة طربية أصيلة لأجمل أغنيات كوكب الشرق، أم كلثوم، وذلك ضمن فعاليات "موسم جدة"، التي خصصت للنساء والعائلات.

وكانت الفنانة الفلسطينية عادت إلى الساحة الفنية مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تغني لأم كلثوم، بعد غياب 4 سنوات عن الظهور الفني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تغني "كلثوميات"، وحقق المقطع نسبة عالية من المشاهدة وصل إلى 20 مليون متابع؛ ما جعلها تطرح المزيد من الأعمال الغنائية على طريقة الجلسات الغنائية، مطالبة جمهورها بدعمها والوقوف بجانبها.

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وكانت منال موسى شاركت في برنامج "أراب آيدول" عام 2014، وتلقت الدعم من قبل لجنة التحكيم، ثم خرجت في المراحل الأخيرة من البرنامج، ولكنها غابت منذ تلك الفترة بعد فسخ عقدها مع شركة "بلاتينيوم ريكوردز" بسبب عدم الاتفاق فيما بينهما.