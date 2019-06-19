كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 03:53 مساءً - نشرت المطربة السعودية وعد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها مع والدتها الراحلة .. وكتبت معلقة عليها : ” حبيت اشارككم بصورة أنا وأمي الله يرحمها ويغفر لها حبيبتي .. فديتها وفديت العراق اللي هي منها وحشتيني يامي ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر ” وعد ” تتعرض للتنمر والعنصرية بسبب صورتها مع والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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