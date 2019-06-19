انجيلا ميركل ترتجف امام الكاميرات بسبب نوبة مرضية… فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 02:53 مساءً - أثارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القلق بسبب نوبة مرضية داهمتها أمام عدسات الكاميرات.

فقد ارتعش جسد ميركل بشكل مفاجئ وبدت وكأنها تعاني من داء خطير لم تكشف عنه أبداً.

وفي التفاصيل، فقد رصدت عدسات الكاميرات المستشارة الألمانية أثناء استقبال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة برلين، حيث وقفت بجانبه على منصة خلال مراسم استقباله بشكل رسمي، وبينما يتم عزف النشيد الوطني للبلدين، انتابت أنجيلا ميركل نوبة غريبة تسببت في ارتعاش جسدها بقوة حيث شبّكت يديها بشكل مفاجئ وكأنها تحاول السيطرة على تلك الحالة، وظلت ترتعش لمدة تقارب خمسين ثانية، فيما وقف ضيفها بجانبها عاجزاً عن التصرف بشكل تام حتى لا يلفت انتباه المصورين خاصة وأن مضيفته بدت وكأنها لا تريد أن يلحظ أحد حالتها الصحية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: “أنا بصحة جيدة جداً.. تناولت 3 أكواب من المياه بعد الذي حدث، فقد كنت في حاجة إلى ذلك، وأشعر الآن أني بخير تماماً” في إشارة من البالغة 65 سنة، إلى أنها تعرضت لجفاف أثناء حفل الاستقبال ووقوفها مع ضيفها أمام حرس الشرف، حيث شهدت برلين درجات حرارة مرتفعة، بلغت 30 مئوية، فظهرت على “المرأة الحديدية” كما يلقبها الألمان، علامات التعب عند لقائها بالضيف ووقوفها إلى جانبه على السجادة الحمراء، خارج مكتب المستشارية.