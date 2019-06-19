وسيم صليبي يشارك تجربته الإنسانيّة مع كبار المُبدعين

شارك وسيم SAL صليبي الرئيس التنفيذيّ لشركة Maverick/SAL&CO وشركة XO للإنتاج الفنيّ والشريك الإستراتيجيّ لأنغامي عالمياً، في مؤتمر مُنظّمة Brilliant Minds لعام 2019 الذي إستضاف أيضاً الرئيس السابق للولايات المُتّحدة الأميركيّة باراك أوباما أضف إلى مجموعة من كبار السياسيّين ورجال الأعمال والمُبدعين وغيرهم…

وقد إختار صليبي زوجته ريما فقيه لتُقدّمه على المسرح لأنّها عاشت التجربة نفسها، فكلاهما هاجر من لبنان في سنّ الطفولة وتخطّى العديد من المصاعب وعاش قصّة نجاح مُلهمة كانت الهجرة المُحرّك الرئيسيّ لها.

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هذا، وقد ألقى SAL كلمة بعنوان “نحن من نُغيّر مستقبلنا” لامس من خلالها قلوب الحاضرين وشاركهم تجربته الإنسانيّة، هو الذي فقد والده في طفولته وهاجر بمُفرده إلى كندا ونجح في تأسيس إمبراطوريّة في عالم الموسيقى، وحلّ خلال السنوات الثلاث الأخيرة على لائحة “Billboard Power 100 List” ضمن أكثر الشخصيّات تأثيراً في العالم في القطاع الموسيقيّ ، وهذا إنجاز ضخم بخاصّة لمُهاجر لبنانيّ.

تحدّث صليبي أيضاً عن التحدّي الشخصيّ الذي خاضه بإسم الحبّ والذي جمعه برفيقة عمره ريما فقيه على الرغم من إختلاف إنتمائهم الدينيّ. واستغلّ الحفل لعرض مُقتطف من يوم زفافه سلّط من خلاله الضوء على حبّ العرب للحياة وروح العائلة والصداقة على عكس الصورة المربوطة بالإرهاب التي تنقلها بعض وسائل الإعلام.

كما نقل SAL خبرته الفنيّة للحاضرين مُشدّداً على أهميّة الصبر والمُثابرة للصمود والتكيّف مع الظروف وتحويلها إلى فرص للتقدّم وإحداث التغيير. كما نوّه بالنجاحات العديدة التي حقّقها من خلال شركته التي تُدير أعمال أهمّ النجوم العالميّين، وقد رافقه البعض منهم إلى حفل Brilliant Minds نذكر من بينهم The Weeknd وFrench Montana و Belly.