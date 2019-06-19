صور وفيديو..بريانكا شوبرا ترقص مع ابنة أختها على أنغام أغنيات باتشان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 يونيو 2019 01:40 مساءً - شاركت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra جمهورها، مقطع فيديو مع ابنة أختها درو، وهي ترقص معها على إيقاع الأغنية الهندية الشهيرة Sona Sona للنجم أميتاب باتشان Amitabh Bachchan.



بريانكا التي كانت في مومباي مؤخرًا لحضور حفل اختتام فيلم Sky is Pink ، أوقفت التزاماتها تجاه العمل وعادت إلى نيويورك لعائلتها.



خلال هذه الفترة تغيبت عن حفل توديع العزوبية لخطيبة شقيق زوجها صوفي تيرنر، وقد شاركت صورة جميلة على انستقرام تحت شمس نيويورك، حيث شوهدت وهي تمسك بيد شخص ما.



كما أنّ شوبرا كشفت الستار عن تمثالها الشمعي الجديد في متحق مدام توسو في لندن يوم أمس الثلاثاء 18 حزيران/يونيو، حيث ظهرت في تمثالها الشمعي بثوب ذهبي ارتدته في حفل الغولدن غلوب من العام 2017، وكان من تصميم رالف لورين Ralph Lauren مع عقدها الماسي الفخم.

تمثال بريانكا الشمعي



مهنيًّا، ستظهر بريانكا في فيلم The Sky Is Pink الذي يستند إلى قصة حياة حقيقية للمتحدثة عائشة التي تأثرت بالتليّف الرئوي، والتي تؤديها الفنانة الصاعدة زايرا وسيم .



ويلعب كل من بريانكا شوبرا وفرحان أختر Farhan Akhtar دور الأبوين لـ زايرا ، الفيلم من إخراج شونالي بوس وسيحضر في دور العرض السينمائي في 11 أكتوبر 2019.



وفي سياق مختلف، حصلت بريانكا مؤخرًا على جائزة داني كاي الإنسانية من اليونيسف، عن العمل الذي قامت به لتشجيع الأطفال والنساء اللاجئات في إثيوبيا، كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف.