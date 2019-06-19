بيبي ريكسا مستاءة من المصورين بسبب صورة مفاجئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ‏بيبي ريكسا، البالغة من العمر 29 عاما، صورة جديدة لها بدون مكياج من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام اثارت جدلا كبيرا بين متابعيها.

النجمة العالمية علقت على الصورة الملتقطة لها وهي تسير في الشارع دون أن تأخذ احتياطتها قائلة: “انا حقًا اكره صور المصورين هذه لي، لكن انتم تعلمون ما الذي انشره لأنه حقيقي، كنت خارجه للبقالة لأشتري فلفل وكرت اليناصيب، بالمناسبة فزت بـ 25 دولارا”.

وظهرت نجمة الغناء الشهيرة بيبي ريكسا في الصورة وهي ترتدي سروالا رياضيا طويلا باللون الأسود وتيشيرت رياضي بدون أكمام من ماركة نايكي باللون الأبيض، وبذا وجهها شاحبا بسبب عدم وضعها أي مكياج، وصففت شعرها الأشقر بشكل عشوائي.

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وعلى جانب أخر، كشفت المطربة والنجمة الأمريكية الشابة بيبي ريكسا، عن إصابتها باضطراب ثنائي القطب، وذلك في تصريحات صحفية لها، قائلة: أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب، وأنا لست خجولة منه بعد الآن.

والاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب نفسي يؤثر على انتظام وتوازن الحالة المزاجية، ويمكن أن يتصف بمرحلة هوس دون وجود طور اكتئابي، وقد يعاني الأفراد المصابون بالاضطراب ثنائي القطب أيضا من نوبات مختلطة تظهر فيها أعراض الهوس أو الهوس الخفيف (الاثارة) وأعراض الاكتئاب (الحزن) في نفس الوقت.

وكانت بيبي ريكسا قد اعترفت، في حوار لها مع مجلة “Nylon Magazine” بأنها لم تعثر على رجل أو امرأة بإمكانهما إسعادها.

وكشفت النجمة العالمية عن أن سبب عزوبيتها هو نتيجة شخصيتها الصعبة التي تبعد الآخرين عنها، وقالت ريكسا: نعم، أعتقد أنني أُخيف الرجال.. أشعر كأن الجميع يخافون مني سواءً الرجال منهم أم النساء، نظرًا لأنني أبوح بكل شيء، ما يشعرهم بالخوف من احتمال التحدّث عن أسرارهم.