سر انسحاب ابنة هند رستم من حفل تكريم والدتها ببيروت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، في حفل تكريم نجوم الزمن الجميل والذي أقيمت فعالياته ببيروت.

بسنت فاجأت الحضور بانسحابها من حفل التكريم وذلك بسبب ما أسمته بسوء التنظيم من قبل منظمي الحفل، وكفت في تصريحات صحفية سر غضبها وانسحابها المفاجئ قائلة: «مع احترامي لجميع الفنانين والفنانات، أرى أنه لم يتم مراعاة الترتيب المناسب، فمن غير اللائق بمكانة وتاريخ هند رستم أن يأتي تكريمها بعد نادية الجندي وعفاف شعيب، وخاصة أنها رحلت فلا يوجد منافسة مثلا بينها وبين نادية الجندي».

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وأضافت: «ولو كنت على علم بترتيب التكريم في الحفل ما كنت سافرت إلى لبنان من البداية، موضحة أن المهرجان شهد عرضًا خاصًا لأزياء أعاد تصميمها المبدع إيلي فارس، فضلا عن عرض ما لا يقل عن سبعة فساتين كانت هند رستم قد ارتدتها في أفلامها الشهيرة، والتي تحتفظ بها ضمن المقتنيات الخاصة بوالدتها.

المهرجان تم تكريم عدد من النجوم المصريين في دورته الرابعة على التوالي ومنهم نادية الجندي، وعفاف شعيب،و سميحة أيوب، وخالد زكي، والمخرج محمد مختار، والمهرجان برئاسة الدكتور هراتش ساجبازاريان، جراح التجميل.