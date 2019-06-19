بالصور.. دينا تحتفل مع نجلها لتخرجه في المدرسة

نشرت النجمة دينا صور حفل تخرج نجلها "علي الباجوري" في المدرسة الثانوية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعربت الفنانة دينا عن سعادتها كاتبة: "اسعد يوم في حياتي الحمد لله علي ابني اتخرج من المدرسة وهيدخل الجامعة. مبروك يا حبيبي. يا رب دايما ناجح و محقق اللي تتمناه..ماما و علي ربنا يخليكوا ليا

بحبكم".

يذكر أن النجمة دينا شاركت سابقاً في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي، كارولين عزمي، عزت أبو عوف، لطفي لبيب، أيمن عزب، دنيا، محمد

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