شاهد.. صور اسيل عمران من جزيرة كابري الايطالية

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 10:48 صباحاً - تواصل الفنانة السعودية اسيل عمران نشر صور جديدة لها من جزيرة كابري الايطالية .
وقد نشرت اسيل عمران عدة صور من هذه الجزيرة حيث تقضي عطلبتها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وتحث اسيل عمران متابعيها على التفاؤل من خلال تعليقاتها على هذه الصور حيث علقت على احدها قائلة: “الحمدلله دائماً و أبداً” بينما علقت على اخرى: “تفاءلوا بالخير …… ☀️ يوم خير وسعادة على الجميع يا رب”.
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