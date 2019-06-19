7 مقطوعات تذاع لأول مرة لأسطورة الجاز مايلز ديفيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر أسطوانة بعنوان "رابرباند"، في سبتمبر/أيلول المقبل، تضم 7 مقطوعات تذاع لأول مرة لأسطورة الجاز الراحل مايلز ديفيس مسجلة في 1985، بحسب شركة "وارنر" للإنتاج.
وكان ديفيس، الذي توفي 1991، غزير الإنتاج ويصدر أسطوانة تلو الأخرى، في منتصف الثمانينيات، وغادر فجأة شركة "كولومبيا" ليتعاقد مع "وارنر"، وكان قد أمضى 30 عاما مع الأولى.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، باشر تسجيل أسطوانة بنية إعطاء وجهة جديدة لموسيقاه مع انفتاح على موسيقى السول وإمكانية دعوة آل جارو وشاكا كان للمساهمة فيها لكن ديفيس تخلى عن المشروع لصالح آخر هو "توتو" الذي جعل منه نجما عالميا في مجال موسيقى البوب، وبقيت مقطوعات "رابرباند" غير منشورة مدة 30 سنة تقريبا.
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