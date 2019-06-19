إياد نصّار: لهذا السّبب لا تظهرُ زوجتي في الإعلام.. وهذه الفنّانة الأقرب إلى قلبي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنّان الأردنيّ، إياد نصّار، عن سبب عزوف زوجته عن الظّهور الإعلاميّ، كاشفًا أيضًا، عن أقرب النّجمات في الوسط الفنّيّ إلى قلبه.

وقال الفنّان الأردنيّ، خلال تصريحات تلفزيونيّة، إنّ زوجته لا تحب التصوير، ولهذا لا تشاركه الظهور كثيرًا، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "أنا أيضًا لا أحب حالة الاستعراض وأعتقد أنّ حبي لمراتي يجب أن يبقى بيني وبينها".

أما عن صور أولاده، ذكر نصّار، أنّه ينشرها باستمرار، ولا يجد حرجًا في ذلك، مثلما يفعل بعض المشاهير، بإخفاء أبنائهم عن الجمهور. وواصل: "ربنا اللي بيحمي".

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وخلال اللّقاء، قال إياد، إنّ الفنّانه إنجي المقدم، واحدة من أقرب الأصدقاء إليه، ووصفها بأنّها "بتفهم"، لذلك يلجأ إليها كثيرًا، لاستشارتها، مبديًا إعجابه بطريقتها في التّفكير، وطرح أفكارها.

يُذكر، أنّ نصار شارك في فيلم "الممر"، مع النجم أحمد عز، والعمل من تأليف وإخراج، شريف عرفة، وكذلك فيلم "كازابلانكا"، من تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي، وبطولة أمير كرارة، وعمرو عبد الجليل، وغادة عادل. وتصدّر "كازابلانكا" شبّاك التّذاكر في موسم عيد الفطر، وكان الوصيف له "الممر".