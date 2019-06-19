شاهد.. دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها غزل

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2019 03:53 صباحاً - احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج محمد الترك بعيد ميلاد ابنتهم غزل.
ونشرت دنيا بطمة مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتها غزل زوجها بينما كانوا يغنون “هابي بيرثداي” قبل ان تقوم غزل بإطفاء الشمعة.
وعلقت دنيا على الفيديو قائلة: “عمري وقلبي اميرتي الصغيرة كل عام وانتي عمري ونور عينا انا وباباتك”.
يذكر ان حلا الترك وجهت رسالة الى اختها غزل، هي الاولى لها، بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: “اختي حبيبتي غزول كل عام وانت بخير وصحة وسلامة”.
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