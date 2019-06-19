شاهد: فوز الفهد بمكياج صاخب وجريء في كواليس أحدث جلسة تصوير لها

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تظهر فيه فوز الفهد من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً حيث أطلت بمكياج صارخ وجريء كنوع من الدعاية لخط المكياج الذي أطلقته مؤخراً.
وأطلت فوز الفهد في النصف الأول من الفيديو بفستان بحمالة واحدة باللون الأسود، حيث جاءت منطقة الصدر محددة بقماش أبيض اللون، لتترك كتفيها عاريين، ووضعت مكياجاً نحاسياً جريئاً على جفونها واختارت ملمع شفاه باللون الأحمر الداكن.
بينما ظهرت الفاشينيستا الكويتية في النصف الثاني من المقطع بلوك صيفي جريء، حيث أطلت بشعر مبلل، واختارت درجات البرتقالي والفوشيا لظلال الجفون الملفتة بينما وضعت ملمع شفاه باللون الخوخي اللامع المدهش.
وكانت فوز الفهد قد أشعلت ضجة مؤخراً عندما أعلنت أن الدخل الشهري للفاشينيستا يتراوح ما بين 200 ألف دولار إلى نصف مليون شهريًّا، حيث أكدت أن هذا المبلغ يتحدد وفقاً لحجم الإعلانات واسم الماركات التي يتم الترويج لها.
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