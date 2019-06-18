محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص عدد من نجوم الفن على أن يهنئوا الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بعودتها لمنزلها بعد أن تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.
ماجي بو غصن
كتبت الفنانة ماجي بو غصن عبر حسابها بموقع "تويتر": "هيفا الحلوة سلامة قلبك، بإذن الله أزمة صغيرة وبتعدي وكلنا بنحبك".
عاصي الحلاني
كما علق الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه بموقع "تويتر": "سلامة قلبك هيفاء الغالية، وإن شاء الله بتكون حياتك كلها فرح وسعادة ونجاح".
سيرين عبدالنور
وكتبت الفنانة سيرين عبدالنور عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل المحبة لقلبك الحلو وحمد الله على سلامتك، الله يحميكي".
ماريتا الحلاني
كتبت ماريتا الحلاني في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "إن شاء الله ما بتشوفي شر، سلامة قلبك".
كارمن لبس
فيما علقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحمد لله على سلامتك".
كانت هذه تفاصيل خبر صور| "سلامة قلبك".. رسائل حب من نجوم الفن لهيفاء وهبي بعد وعكتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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