عزت أبو عوف تعرّض للتحرش.. ودخل المصحة النفسية بسبب زوجتهموجز "الفن": هيفا وهبي تطل من المستشفى.....

ميرنا وليد - بيروت - تخرّج عزت أبو عوف من كلية الطب، إلا أنه أحبّ التمثيل ودخل هذا المجال في عام 1992 وأسس بداية فرقة "فور ام"، واكتشف حينها الفنان المصري ​محمد فؤاد​.

عزت أبو عوف وشائعة اصابته ب​السرطان​

عبّر عزت أبو عوف عن انزعاجه من الشائعات التي تعرّض لها وهي إصابته بالسرطان، وبسببها ابتعد عنه المنتجون لفترة خوفاً من أن يموت اثناء التصوير.

وقال أبو عوف في أحد التصريحات الصحفية له إن فترة مرضه جعلته يكتشف الناس على حقيقتها، فالكثير من أصدقائه تخلّوا عنه، بينما لم يتخل عنه عدد من الفنانين وأبرزهم تامر حسني ومحمد فؤاد.

وأضاف أن هذه الشائعة سببت له الحزن وجعلته يبتعد عن الطعام مما زاد من نحافته.

عزت أبو عوف يتعرّض للتحرش

كشف الممثل عزت أبو عوف عن تعرضه للتحرش عدة مرات من قبل سيدات، وذلك خلال حلوله ضيفاً في أحد البرامج التلفزيونية الذي عرض على إحدى القنوات الفضائية.

وقال أبو عوف: "تعرضت للتحرش ذات مرة أثناء صعودي "الأسانسير" بأحد الفنادق، حيث هجمت علي سيدة، فحاولت التخلص منها وفتحت الباب وجريت".

وأضاف: "حاولت زوجة رئيس مخابرات إحدى الدول التحرش بي وعندما رفضت هددتني بالسجن، ومن ثم تفاجأت بها في غرفة نومي محاولة الانتحار حيث قطعت شرايينها".

حياة عزت أبو عوف الخاصة

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كشف عزت أبو عوف عن مروره بفترة قاسية بعد رحيل زوجته الأولى فاطيما، مشيراً إلى أن ذلك أشعره بالحزن الشديد، وأصابه بأمراض نفسية تطلبت تدخلاً طبياً، فدخل حينها المصحة النفسية ثلاث مرات، مشيراً إلى انه عندما احبها كان عمره 18 عاماً وهي في الـ 14.

وعن تخطيه هذه المرحلة قال إنه تعرف على زوجته الحالية أميرة فأحبها وبدأ حياته من جديد معها، وهي كانت مديرة أعماله وتهتم به وبملابسه وبعمله منذ أكثر من 22 عاماً وتعتبر من أقرب الناس إليه.

وكشف أبو عوف أن الراحلة "فاطيما" طلبت منه أكثر من مرة أن يترك مديرة أعماله أميرة، حتى وصل بها الأمر إلى أن تخيره بين استمرار حياتهما الزوجية واستمراره مع أميرة.

واضاف انه خانها أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه كان يعترف لها بالخيانة، وكانت تصاب بإنهيار عصبي.

هل أساء عزت أبو عوف ل​عادل إمام​؟

رد عزت أبو عوف بعد اتهامه بالإساءة للممثل المصري عادل إمام، مشيراً إلى أنه لم يقصد أبداً الإساءة لإمام عندما قال إنه قدم عدداً من الأعمال دون المستوى، مؤكداً أنه قصد "أن كل فنان له هفواته".

وأضاف أبو عوف: "كل فنان يندم أحياناً على بعض الأفلام التي قدمها، وعادل صديق مقرب مني وأحبه جداً وأحترمه".

وعن أعماله وهل ندم على البعض منها، أشار أبو عوف الى أنه ندم على أكثر من 15 فيلماً، مشيراً إلى أنه كان يوافق على بعض الأعمال من أجل أصدقائه، ولكنه منذ فترة لا يوافق على أي عمل إلا إذا كان دوره فيه جيداً.

عزت أبو عوف ودخوله مجال الطب

تحدّث عزت ابو عوف عن دخوله مجال الطب، مشيراً الى أنه درس هذا الاختصاص لإرضاء والده قائلاً في إحدى المقابلات التلفزيونية: "كانت مصاريف الطب أكثر بكثير من دخل عائلتي، فعائلتي هي الطبقة المتوسطة".

الا انه لم يكمل في مجال طب النساء والتوليد، بسبب حبّه الشديد للموسيقى، ومن بعدها التمثيل.