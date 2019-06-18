موجز "الفن": هيفا وهبي تطل من المستشفى.. والموت يخطف وصيفة ملكة جمال لبنان

ميرنا وليد - بيروت - هيفا وهبي تطل من المستشفى والموت يخطف وصيفة ملكة جمال لبنان موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية هيفا وهبي تطمئن محبيها بأول صورتين لها من المستشفى محمد رمضان يثير الجدل برقصه في الحمام – بالفيديو شاهد ظرافة قصي خولي وهو يغني يا ولاد محارب أمام عابد فهد وسامر المصري- بالفيديو ميشيل الحجل تستسلم للموت بعد صراع طويل مع المرض أحدث ظهور لـ طلعت زكريا يثير قلق الجمهور على صحته- بالصورة بعد إتهامها بالإساءة للسعودية والإمارات.. بيلا حديد توضح حقيقة الأمر- بالصور المزيد المزيد

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