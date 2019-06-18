بالفيديو- "الزمن الجميل" يكرّم سلمى المصري خالد زكي ومحمد مختار وهذا ما صرحوا به للفن

نذكر من بين أهم الأسماء التي كرّمت، لبنانياً الممثل ​ميشال تابت​، الممثلة رينيه ديك، الفنان ​روميو لحود​ والمخرج ​سيمون أسمر​، أما مصرياً فكُرّم الممثلون، ​نادية الجندي​ وعفاف شعيب ولبنى عبد العزيز وهند رستم ومحمود ياسين و​خالد زكي​ والمنتج ​محمد مختار​.

وكانت الممثلة المصرية هند رستم حاضرة بلفتة خاصة، فإضافة إلى تكريمها الذي إستلمته عنها إبنتها، تمّ عرض مجموعة من فساتينها التي أطلّت بها في أعمالها.

وسورياً، كرّم "الزمن الجميل" الممثلتين ​سلمى المصري​ و​صباح الجزائري​، إضافة إلى الفنانة العراقية آمال خضير.

وإضافة إلى هذه الخطوة التي كرّمت الأسماء التي ذكرناها وأصحابها على قيد الحياة، فإن لجنة المهرجان لم تنس من رحلوا عن عالمنا العام الماضي وأدت تجاههم لفتة كريمة تحت عنوان "خالدون" ضمت أسماء مثل الفنان العالمي شارل ازنافور، الفنان اللبناني نهاد طربيه، الممثلة المصرية مديحة يسري، الممثل المصري جميل راتب، الممثل المصري سعيد عبد الغني، الممثلة اللبنانية جورجيت نابلسي والإعلامي المصري حمدي قنديل.

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هنا نعرض لكم الجزء الثاني من مواكبتنا لهذا الحدث الإستثنائي، ولمعرفة كافة التفاصيل والإطلاع على المقابلات الحصرية التي اجريناها، متابعة الفيديو المرفق ادناه.

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