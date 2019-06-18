وفاء عامر تكشف تفاصيل "حكايتي" مع الستات

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية سهير جوده ومنى عبدالغني على قناة CBC، الفنانة وفاء عامر، وذلك في حلقة يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

تتحدث وفاء عامر خلال الحوار عن كواليس بدايتها في عالم الفن

والدراما، كما تتطرق إلى أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة. تكشف وفاء عامر أيضًا تفاصيل دورها في مسلسل" حياتي" الذي تم عرضهخلال شهر رمضان المبارك، وقدمت خلاله دورًا أشاد به النقاد والمشاهدين، حيث توضح أبرز التحديات التي واجهتها خلال آداء الدور وكيف تغلبت عليها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء. يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء وتقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده