وفاء عامر تكشف تفاصيل "حكايتي" مع الستات

يستضيف برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية سهير جوده ومنى عبدالغني على قناة CBC، الفنانة وفاء عامر، وذلك في حلقة يوم غد الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.
تتحدث وفاء عامر خلال الحوار عن كواليس بدايتها في عالم الفنوالدراما، كما تتطرق إلى أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني والجديد الذي تستعد لتقديمه الفترة المقبلة. تكشف وفاء عامر أيضًا تفاصيل دورها في مسلسل" حياتي" الذي تم عرضه
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