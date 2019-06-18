رسميا ...حكيم يغني بكل اللغات في كاف 2019



زعامة مصر للقارة السمراء برئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية جعلت لدي القيادة السياسية رغبة لنقلها إلي العالمية علي كل المستويات ،

ونظرا لاستضافة مصر شعوب القارة خلال منافسات النسخة 32 من كأس الأمم الافريقية (caf2019)

اتخذت مصر قرارا بأن يخرج هذا الحدث بشكل عالمي يجعل العالم ينتبه إلي إمكانيات مصر وتم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم اغنية( كاف 2019 )

حكيم الذي قدم كبري الاحتفالات العالمية منها حفل توزيع جوائز نوبل وغني في أكبر المحافل

الدولية ومنها مسرح الأولمبيا بباريس والذي يطلق عليه مسرح العظماء وحاز علي لقب " العالمي" لشعبيته الكبيرة لدي شعوب القارات السبع لتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وحفلاته الغنائية المستمرة في كل القارات ، سيغني باللغة العربية والثاني النيجيري" فيمي كوتيه" ويغني باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج و قد رشح لجائزةالجرامي ٤ مرات والثالثة من كوت ديفوار المطربة العالمية" دوبيه" الحائزة علي جائزة جرامي سنة ٢٠٠٤ وستقوم بالغناء باللغة الفرنسيةوتم اختيار الثلاثي لشهرتم الواسعة كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراءالمفاجأة أن الاغنية صورها المخرج ياسر سامي و مدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثي في مناطق متنوعه وبتقنيات عالمية و ستكون مفاجأة للعالم عقب عرضهاالاغنية تحمل اسم "متجمعين"انتاج شركة سينرجي المملوكة لمجموعة اعلام المصريين التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي و تاليف محي حوار والحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس امير محروس والمنتج الفني لها فايز عزيز.

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