خاص "الفن"- عامر زيان: "أتمنى أن يحقق كليب السنة سنتي نجاح الأغنية"خاص "الفن"- صفاء سلطان: لستُ...

ميرنا وليد - بيروت - تمنى الفنان ​عامر زيان​ أن يحقّق فيديو كليب "​السنة سنتي​" النجاح الذي حققته الأغنية عند إصدارها، وقال في حديث خاص مع موقع "الفن": "الاغنية حققت نجاحاً كبيراً منذ أن أصدرتها وأتمنى أن يكون الكليب مع ​أحمد المنجد​ بنفس نجاح الأغنية، أحب أعمال أحمد المنجد وأردت التعاون معه لأول مرة".

وصور زيان الكليب مع المخرج أحمد المنجد في بيروت، وتلعب دور حبيبة زيان في الكليب الإعلامية ​نانسي ياسين​، حيث تلعب دور المطلّقة وأم لولد والتي يغرم بها زيان.

وعلّقت نانسي في حديث خاص لموقعنا أنها وزيان صديقان منذ سنوات، والتعاون معه في الكليب يسعدها، وهو من أقرب الفنانين إليها.