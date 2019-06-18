كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سينرجي" تبدأ التحضيرات لمسلسلات الـ "off season" بـ 3 أعمال دفعة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد النجاح الكبير الذى حققته شركة "سينرجى" للإنتاج والتوزيع خلال الموسم الرمضانى الدرامى الماضى، بدأت الشركة فى وضع خطة لموسم دراما الـ "off season"، وتتنوع المسلسلات ما بين 45 حلقة و60 حلقة، حيث تستعد حاليا لـ 3 مسلسلات دفعة واحدة، أبرزها مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء، إخراج منال الصيفى، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن تفاصيل المسلسلات وصناعها خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على الخطة الدرامية التى وضعتها الشركة خلال الموسم الصيفى 2019، بالإضافة إلى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من إخراج مرقس عادل، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أبطال المسلسل قريبا.

مسلسل "بلا دليل" كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل رمضان الماضى، ولكن انشغال الشركة بالموسم الدرامى، حال دون تنفيذه، لتقرر الشركة البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، وتنشغل حاليا الكاتبة إنجى علاء بكتابة الحلقات النصفية الأخيرة من المسلسل، والذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

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ومن المقرر أن تبدأ الشركة فى تصوير هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة، عقب الاستقرار على الشكل المبدئى للأعمال، فضلا عن اختيار الأبطال والأدوار الثانوية، بالإضافة إلى اختيار المخرجين وخلافه.

وفى سياق متصل، تستعد "سينرجى" بقيادة حسام شوقى مديرعام الشركة، لعرض مسلسل "بحر" بطولة النجم ماجد المصرى، الفترة المقبلة، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ماجد المصرى كل من: دياب وميرنا نور الدين وعبد الرحمن أبو زهرة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة ومحمد على رزق، وآخرين، من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.