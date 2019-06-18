من فاجأ جبران باسيل بعيد ميلاده، وما هي هديته؟

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Jun 18, 2019
فاجأ أصدقاء سعادة النائب ومعالي وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر مساء أمس بإحياء عيد ميلاده وذلك أثناء قيام الأخير بممارسة رياضة الفوتبول، حيث تفاجأ بالأمر وظهر عليه السعادة بهذه الخطوة.
ومن بين الحضور كان هناك مستشار رئيس الجمهورية أنطون سعيد، السيّد جاد صوايا، السيّد زيد بطيش، وفريق الفوتبول من جامعة الـ AUB الذين كانوا يلعبون معه الفوتبول بحيث تلّقى منهم قميص رقم الـ٤٩.
يشار أن معاليه يمارس رياضة الفوتبول بشكل دوري كونها هوايته المفضلة كما وأنّه رغم يوم ميلاده كان يمارسها داعمًا بذلك الشباب المهتمين بالرياضة.
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