متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدت الفنانة المصرية وفاء عامر، في إحدى حضانات الأطفال لكن وفور ظهورها في المكان المليء بالأطفال، تعرّضت لموقف مُحرج من طفلة صغيرة.
فقد أجهشت الطفلة بالبكاء وأمسكت بوالدتها قائلةً "أنا مش بحب فريدة"، في إشارة إلى الشخصية الشريرة التي قدّمتها وفاء عامر في مسلسل "حكايتي"، الذي عُرض في رمضان الماضي.
ووثّقت وفاء عامر، الموقف من خلال مقطع فيديو نشرته في حسابها على "إنستغرام"، حيث لاحقت الطفلة وقالت لها "أنا مش فريدة عسل"، في محاولة لتهدئتها، إلا أن الطفلة صرخت وكان رد فعل وفاء: "أنا عمري ما هعمل دور شريرة أبدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تتعهّد بترك الأدوار الشريرة.. والسببُ دموع طفلة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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