تمزق جمبسوت كاردي بي على المسرح.. وهكذا أنقذت الموقف!

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت المغنية العالمية كاردي بي لموقف محرج على خشبة المسرح في خلال أحد عروضها الموسيقية في مهرجان Bonnaroo Arts and Music بولاية تينيسي الأميركية. وأطلت كاردي بي، 26 عاماً، بجمبسوت ملون من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي. وفي خلال الحفل، تمزق الجمبسوت من الخلف عندما كانت كاردي بي تقوم برقصة الـTwerk. ولم يوقف هذا الموقف المحرج كاردي بي عن استكمال الحفل فاستبدلت ملابسها برداء أبيض كرداء الحمام وأكملت الحفل.

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