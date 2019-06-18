بلاك شاينا تدخل في شجار عنيف مع والدتها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشتهر العارضة والراقصة الأمريكية بلاك شاينا، بأنها كانت الصديقة السابقة لـ"روب كارداشيان"، كما أنها تعد من نجمات تلفزيون الواقع، حيث سبق لها وأن ظهرت في مسلسل "روب وشاينا"، وتستعد للظهور في مسلسل جديد يدعى "ذا ريل بلاك شاينا".

وفي تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف إعلان مسلسل الواقع الجديد "ذا ريل بلاك شاينا" والذي يبدو أن أجواءه ستكون مضطربة، عن مشادة عنيفة بين "بلاك" (31 عامًا) ووالدتها "طوكيو توني" (49 عامًا).

وفي فيديو نشرته الصحيفة، يمكن رؤية كيف انخرطت "بلاك" ووالدتها في مشادة عنيفة، قبل أن تتفاقم الأمور وتبلغ مستوى غير متوقع، حيث ألقت "بلاك" زجاجات ومقعدًا على والدتها.

كما واحتدم الشجار عندما نعتت "طوكيو" ابنتها "بلاك" بالمريضة نفسيًا وقالت إنها مصابة باضطراب ثنائي القطب.

وذكرت التقارير أن تريلر مسلسل الواقع الجديد لـ "بلاك"، يكشف اعتراف "طوكيو" بتعرضها للتحرش أثناء جلسة علاج نفسي، كما قالت لـ "بلاك" أثناء الجلسة "أعتقد أنك مصابة باضطراب ثنائي القطب"، قبل أن ترد ابنتها: "لا أكترث لرأيك" وتغادر المكان.

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وبالإضافة إلى الكشف عن توتر العلاقة بين "بلاك" ووالدتها، تناولت العارضة الأمريكية في مسلسلها علاقتها السابقة بكل من "تايغا" و"روب كارداشيان"، والتي وصفتهما بـ "ليسا شخصين مناسبين".

وأعربت "بلاك" عن حماسها لمسلسلها الجديد، فقالت: "عند مشاهدة ذا ريل بلاك شاينا، ستشاهد حياتي الحقيقية غير المزيفة، فالعالم يعرف بلاك شاينا، ولكني قبل كل شيء أنجيلا وايت".

وبالحديث عن ابنتها "دريم" (عامين)، قالت "بلاك" إنها تحرص على عدم تواجد ابنتها وسط الأجواء المتوترة بينها وبين والدتها.

ويجدر بالذكر أن "بلاك" و"روب كارداشيان" انفصلا عندما كانت "دريم" تبلغ من العمر 3 أشهر فقط، ويتشاركان حاليًا حضانتها