وسام الأمير يرد على مايا دياب: نجوميتك مركبة متل شكلك

بعد مرور أكثر من أسبوعين على نشرها تغريدة عبرت فيها مايا دياب عن إستيائها من فنان وصفته بأنه "متهي الصلاحية"، بسبب رفضه الظهور في برنامجها "هيك منغني" تبينّ أنها كانت تقصد بكلامها المطرب والملحن وسام الأمير.

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فلقد نشر الفنان وسام الامير تغريدتين على "تويتر"كتب فيهما :"برنامج تلفزيوني دعيوني عليه إعتذرت وبكل إحترام. بس المذيعه أخد على خاطرا وما هيي الا دخيلة على الفن وإعتبرتني منتهي الصلاحية وخايف من نجوميتا حبيت قلا الفن اللي عملتو وما زلت فن نضيف مزروع بقلوب الناس وما إلو مدة صلاحية. بس نجوميتك العظيمة اللي مركبة تركيب متل شكلك خلقاني ميتة ومأجلة دفنا شو هالزمن".

وبدا واضحاً من تغريدة وسام الامير بأنه ردّ على تغريدة مايا دياب، التي قالت قيها:" في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد".ش