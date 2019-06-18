درة: أنا الفنانة الوحيدة التي لم تخضع لجراحة تجميل

نفت الفنانة التونسية درة الشائعات المتداولة حول خضوعها لجراحة تجميل في الأنف، مؤكّدة أنها الفنانة الوحيدة التي لم تخضع لعمليات.

وقالت درّة إنها تتمنى لو كانت تملك الشجاعة لتحسّن بعض الأمور في وجهها، واعترفت فقط بوضع عدسات لاصقة رغم أنها تفضل دومًا لون عينيها الأصلي.

درة ظهرت خلال حفل إطلاق الحملة الدعائية لإحدى شركات تسويق العدسات اللاصقة، وتلقت سؤالًا مباشرًا من الدكتور محمد الطليب، حول سر خضوعها لجراحة تجميل في الأنف متسائلاً عن سبب خضوعها لعملية في أنفها، مؤكداً أنها كانت أجمل بدونها.

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وعلى الفور ردت درة بالنفي وقالت: والله يا ريت بس بخاف أعمل في أنفي ووشّي.. أصلًا تقريبًا أنا الوحيدة اللي أنفي زي ما هو، ونبهها أكثر من شخص إلى أنّ زميلتها نيللي كريم لم تخضع لجراحات تجميل، كما ادّعى البعض أنها خضعت لجراحة تجميل في بداية مشوارها الفني، ولكنها لم تعقّب عليهم.

وردًّا على سؤال حول ظهورها المتكرر بالعدسات اللاصقة، رغم أنّ مظهرها يكون أفضل دومًا باللون الطبيعي، قالت درة زروق: أرتدي العدسات اللاصقة من باب التغيير فقط، وليس بشكل دائم.

يُذكر أنّ درة أكدت سابقًا أنها لن تقدم على أية جراحات تجميل طالما أنّ وجهها خالٍ من العيوب، وقالت عبر تصريحات مصورة للإعلامي عمرو أديب: إذا استدعى الأمر ذلك بعد سنوات، فسوف أضع بعض اللمسات الجمالية فقط، وليس عملية تجميل بمعناها الحرفي.