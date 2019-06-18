بالصور- كيت ميدلتون تخطف الأنظار في سباق رويال أسكوت

Jun 18, 2019 سرقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الانظار خلال حضورها اليوم الى جانب زوجها الامير وليام، الحدث الرياضي لسباق رويال أسكوت للفروسية حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة. اختارت كيت أن تتألق بهذه المناسبة بفستان لونه أزرق من توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب. وأكملت طلتها بقبعة أنيقة من نفس لون الفستان. ويخطف المهرجان الملكي الأضواء سنوياً، ويحظى بإهتمام بالغ من قبل الحضور على مستوى عالٍ جداً، حيث تحرص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، على حضوره وتتويج أبطاله، بالاضافة إلى حضور أفراد الأسرة المالكة وكبار الشخصيات والمسؤولين في العالم.







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