تعرف على موعد طرح كليب "ملايين" لـ محمود العسيلي

أعلن المطرب محمود العسيلي، عن موعد طرح فيديو كليب "ملايين"، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب "العسيلي" في تدوينة عبر حسابة قائلًا :"كليب ملايين النهارده الساعة ١٢ الضهر بتوقيت القاهرة بإذن الله على قناتي الرسمية يوتيوب".

ويذكر انه كان أحيا المطرب محمود العسيلى يوم الجمعة الماضي، مع فريق شارموفرز ومغني الراب زاب ثروت، وذلك في مسرح المنارة. Advertisements قد يهمك أيضا: العسيلي يحقق حلم إحدى معجباته بالغناء في حفل زفافها محمود العسيلي يتألق في حفل تخرج طلاب جامعة الإسكندرية

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